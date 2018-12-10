РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. Госавтоинспекция подмосковных Люберец до 16 декабря проверит водителей на правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«С целью профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, профилактики и пресечения нарушений правил перевозки детей, ужесточением контроля за выполнением водителями транспортных средств правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов с 10 по 16 декабря личный состав ГИБДД проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир, пешеход», – говорится в сообщении.

С начала 2018 года на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» зафиксировано 22 ДТП с участием несовершеннолетних. В них пострадали 11 юных пассажиров, два велосипедиста и 11 пешеходов.