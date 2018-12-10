РИАМО - 10 дек. Следователи Москвы возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины в квартире в центре Москвы, по подозрению в данном преступлении задержан знакомый погибшего, сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

«По данным следствия, в ночь на 10 декабря 2018 года в ванной комнате квартиры, расположенной в одном из домов по улице 1-я Фрунзенская в городе Москве, обнаружено тело 51-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных повреждений в области головы», - сказала Иванова.

Она добавила, что в этот же день по подозрению в совершении указанного преступления задержан 49-летний мужчина. В ходе допроса подозреваемый пояснил, что во время ссоры на почве личных неприязненных отношений нанес металлической сковородкой удары своему знакомому в область головы.

В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

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