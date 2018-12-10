РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. В подмосковном Подольске определили девять мест для складирования снега в текущем зимнем сезоне, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Для своевременной уборки снега с территорий городского округа Подольск постановлением администрации были утверждены девять мест складирования снега, согласованные с Роспотребнадзором в соответствии с требованиями СанПиНа о размещении и устройстве снежных «сухих» свалок.

«Складирование снега будет осуществляться на следующих местах: в микрорайоне Климовск – на улице Индустриальной, вблизи ООО «Ле-Гран», а также между железной дорогой и Симферопольским шоссе в районе эстакады; в Подольске – на улице Плещеевской (карьер «Выползово», земельный участок «ТЭКА-Сервис»)», – говорится в сообщении.

Помимо этого, складирование снега будет производиться на улице Железнодорожной, около дома №18А, на улице Правды, между домом №32Б и железной дорогой, на улице Станционной, около дома №22, строение 12, на улице Беляевской, около дома №28 по улице Коммунальной. Также снег будут размещать на улице Большой Серпуховской, около железнодорожной платформы «Кутузовская» и в микрорайоне Стрелковский – около деревни Малое Брянцево.