РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 дек. В туристско-краеведческом походе по окрестностям Балашихи приняли участие свыше 50 учащихся, родителей и педагогов из школ горокруга, сообщила «РИАМО в Балашихе» один из организаторов похода Ольга Трунина.
Маршрут похода пролегал из храма Рождества Богородицы в Трубецком в деревню Алмазово.
Она отметила, что по рыхлому снегу идти оказалось не просто, до Алмазово шли более двух часов. По дороге участники наполняли пшеном, специальным комбикормом и ячменем кормушки для птиц и развешивали сало.
Трунина добавила, что в Алмазове группу гостеприимно встретил настоятель старинного храма преподобного Сергия Радонежского, протоиерей Илия Плешаков, который пригласил их в воскресную школу. После трапезы он рассказал об имении Алмазово, людях, строивших и восстанавливавших храм.
Он также передал в коллекцию библиотек воскресных школ Трубецкого и Кучинского храмов книги об имении. Потом туристы посетили храм, приложились к святыням и отправились в обратный путь по заснеженному лесу.
Туристы заранее присмотрели место для обеда, нашли дрова, зажгли костры. Каждая группа самостоятельно сварила обед в котелках и освоила немало полезных туристических навыков, которые пригодятся им в быту.
«Прохожие подходили к нам и спрашивали, как можно записать детей на наши занятия, чтобы они тоже так весело осваивали походные премудрости», – пояснила Трунина.
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