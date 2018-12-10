РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 дек. В туристско-краеведческом походе по окрестностям Балашихи приняли участие свыше 50 учащихся, родителей и педагогов из школ горокруга, сообщила «РИАМО в Балашихе» один из организаторов похода Ольга Трунина.

Маршрут похода пролегал из храма Рождества Богородицы в Трубецком в деревню Алмазово.

«В походе по окрестностям Балашихи до деревни Алмазово протяженностью 12,5 километров приняли участие 52 человека. Среди них студенты гидрометеотехникума в Кучине, учащиеся, родители и педагоги из творческих объединений школ №№17 и 29, воскресных школ Богородицерождественского храма, храма Новомучеников. Всех разделили на три группы, у каждой был свой руководитель», – сказала Трунина.

Она отметила, что по рыхлому снегу идти оказалось не просто, до Алмазово шли более двух часов. По дороге участники наполняли пшеном, специальным комбикормом и ячменем кормушки для птиц и развешивали сало.

Трунина добавила, что в Алмазове группу гостеприимно встретил настоятель старинного храма преподобного Сергия Радонежского, протоиерей Илия Плешаков, который пригласил их в воскресную школу. После трапезы он рассказал об имении Алмазово, людях, строивших и восстанавливавших храм.

Он также передал в коллекцию библиотек воскресных школ Трубецкого и Кучинского храмов книги об имении. Потом туристы посетили храм, приложились к святыням и отправились в обратный путь по заснеженному лесу.

Туристы заранее присмотрели место для обеда, нашли дрова, зажгли костры. Каждая группа самостоятельно сварила обед в котелках и освоила немало полезных туристических навыков, которые пригодятся им в быту.

«Прохожие подходили к нам и спрашивали, как можно записать детей на наши занятия, чтобы они тоже так весело осваивали походные премудрости», – пояснила Трунина.