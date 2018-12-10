РИАМО - 10 дек. Техническая служба ГУП «Мострансавто» усилила контроль за состоянием автобусов в снегопад, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы предприятия.

«Техслужба усилила контроль за техническим состоянием подвижного состава и исправностью отопительного оборудования. С водительским составом были проведены дополнительные инструктажи о соблюдении правил дорожного движения, в первую очередь, скоростного режима, дистанции и бокового интервала», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в минувшие выходные автобусы «Мострансавто» работали в штатном режиме.

«Отметим, что диспетчерскими службами филиалов было организовано взаимодействие с дорожными и коммунальными службами, ответственными за содержание дорог», - подчеркнул собеседник.

В Московском регионе в понедельник ожидаются облачная погода и снег, температура воздуха составит от минус 4 до плюс 1 градуса. Высока вероятность локальных туманов, видимость ухудшится до 500 метров.