РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. С 3 по 10 декабря на территории городского округа Люберцы произошло шесть пожаров, в них пострадал один мужчина и один человек погиб, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Максим Катаев.

«За прошедшую неделю (с 3 по 10 декабря – ред.) на территории гарнизона ликвидировали семь пожаров, один – на территории Лыткарино, шесть – Люберец. Пострадал один мужчина, один погиб», – сказал Катаев.

Он уточнил, что 6 декабря произошло два пожара. Один в 15:13 в поселке Красково, в доме №18 корпус 1 по улице 2-я Заводская. В третьем подъезде на лестничной клетке на первом этаже обгорели детские коляски и велосипед, закоптились стены и потолок на площади 30 квадратных метров, никто не пострадал.

В этот же день в 18:17 в СНТ «Родник» в доме №59 по улице Складская в результате пожара обгорело два строения. До прибытия пожарных подразделений пострадал мужчина 1982 года рождения. С диагнозом ожоги 1 и 2 степени 70 % тела он доставлен в больницу.

«Седьмого декабря в 3:27 в СНТ «Ветеран» в деревне Мотяково обгорела кабина автомобиля «Газель» по всей площади, пострадавших нет. В этот же день в 6:46 в поселке Коренево в СНТ «Дружба» на участке №47 обгорели две бытовки, в них обнаружен труп мужчины, личность которого устанавливается», – заключил Катаев.

Также девятого декабря в 18:17 в Томилине на улице Гаршина, у дома №18, строение 1 частично обгорел автомобиль BMW, пострадавших нет. В 22:33 в Малаховке на участке дома №53 по улице Южной обгорела деревянная баня 6 на 8 метров по всей площади, пострадавших нет.