РИАМО - 10 дек. В Московском регионе зафиксировали 17-сантиметровые сугробы, что свидетельствует о превышении нормы в два раза для начала декабря, сообщается на сайте «Метеовести».

Снегопад, который начался в Московском регионе еще накануне и продолжается с утра понедельника, принес в Москву около пяти миллиметров осадков.

«По последним данным, высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ достигает 17 сантиметров, – это почти вдвое выше, чем бывает по климату в начале второй декады декабря. На территории области высота сугробов колеблется от 11 сантиметров – в Дмитрове — до 17 сантиметров – в Наро-Фоминске. Суточный прирост снега составил 2-5 сантиметров», - говорится в сообщении.

Слабые осадки продолжатся вплоть до конца понедельника, но принесут не более 1-2 миллиметров осадков. С учетом того, что мокрый снег будет идти при слабых положительных температурах, он будет проседать под собственной тяжестью. Так что рассчитывать на дальнейшее увеличение высоты снежного покрова не стоит.