РИАМО - 10 дек. Общественные организации должны помогать властям решать проблемы свалок, заявил председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.
В понедельник в доме правительства Московской области прошло заседание совета при губернаторе Подмосковья по развитию гражданского общества и правам человека. Одним из участников мероприятия стал губернатор региона Андрей Воробьев.
Он отметил, что нельзя допускать разрастания конфликта, при этом важно контролировать действия властей.
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