РИАМО - 10 дек. Общественные организации должны помогать властям решать проблемы свалок, заявил председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

В понедельник в доме правительства Московской области прошло заседание совета при губернаторе Подмосковья по развитию гражданского общества и правам человека. Одним из участников мероприятия стал губернатор региона Андрей Воробьев.

«Проблема тех же свалок. Надо понять, что есть проблема, сложная. Мы должны не драться друг с другом, а решать ее вместе. Трудный период. Та «дорожная карта», которая выстроена, мы находимся уже далеко не на первой ступеньке, но до последней ступени далеко», – сказал Федотов.

Он отметил, что нельзя допускать разрастания конфликта, при этом важно контролировать действия властей.