РИАМО - 10 дек. Власти Подмосковья учитывают мнение совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека при решении существующих проблем, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

В понедельник в доме правительства Московской области прошло заседание совета при губернаторе Подмосковья по развитию гражданского общества и правам человека. В мероприятии принял участие Воробьев.

«Жизнь наполнена огромным количеством событий, различные вызовы, различные проблемы мы решаем. Институт, который мы создали, который Марина Андреевна (Юденич - ред.) возглавляет, для нас крайне важен. Без диалога, без обсуждения, без разбора тех или иных вопросов и проблем решить их невозможно. Хочу поблагодарить совет за активную позицию. 2018 год выдался непростым. Это связано с обсуждением разных проблем - это и бизнес, и экологические вопросы, которые в этом году были очень непростыми. Совет принимал активное участие во всех дискуссиях. Их рекомендации мы принимаем в исполнение», - сказал Воробьев.

Он отметил, что региональные и муниципальные чиновники Московской области заинтересованы в открытости.

«Мы стараемся активно работать с жителями, у нас есть железная практика регулярных встреч в различных форматах - это и залы, и телевидение, и соцсети, и просто приемы граждан. Считаю такой подход единственно верным, это является одним из принципов моей работы», - заключил Воробьев.