РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. Госавтоинспекция подмосковных Люберец разыскивает водителя, который 4 декабря сбил 8-летнюю девочку в подмосковном Лыткарине, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

По предварительным данным, 4 декабря в 13:40 неустановленный водитель на улице Шестакова в Лыткарине, в районе дома №2 сбил восьмилетнюю девочку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места происшествия скрылся. Пострадавшая девочка с травмами различной степени тяжести вместе с родителями обратилась в детский травмпункт, где ребенку оказали помощь.

«Сотрудники отделения розыска ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проводят оперативно-разыскные мероприятия. По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося», – говорится в сообщении.

Очевидцев ДТП просят позвонить по телефонам: 8(495)501-25-83, 8(495)501-13-49.