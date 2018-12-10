РИАМО - 10 дек. Совет при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека доказал свою эффективность, заявил председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

В доме правительства Подмосковья прошло заседание совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека, в котором принял участие губернатор региона Андрей Воробьев.

«Такие институты существуют и во многих других регионах, но далеко не везде они работают эффективно. Я очень благодарен Марине Андреевне (Юденич – ред.), что СПЧ (Московской области – ред.) активен и существует не для галочки. Для нас очень важно найти взаимопонимание, не допустить разрастания конфликта. Важно понять, что мы живем в обществе, где невозможно деление на своих и чужих, нужно бороться с проблемами», – сказал Федотов.

Он отметил, что работы общественным институтам хватит еще очень надолго.

«Пожалуйста, запаситесь терпением. И я вам дарю наш лозунг федерального СПЧ – «когда кончается терпение, начинается выносливость», – заключил Федотов.