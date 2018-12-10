РИАМО - 10 дек. Людмила Алексеева является примером для всех правозащитников России, и она останется в памяти людей благодаря своим инициативам и достижениям, сообщил председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

В понедельник в доме правительства Московской области прошло заседание совета при губернаторе региона по развитию гражданского общества и правам человека. В мероприятии принял участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«От имени совета при президенте РФ по развитию гражданского общества позвольте вас приветствовать в Международный день прав человека. В этом году этот день омрачен таким несчастьем, которое постигло все правозащитное сообщество нашей страны. Скончалась Людмила Михайловна Алексеева. Она была человеком, который более 50 лет отдал за права человека в нашей стране. Правозащитник - он не оппонент государства, а защитник от тех беззаконий, которые происходят под видом заботы государства», - сказал Федотов, открывая заседание.

Он отметил, что Алексеева является примером для российских правозащитников и останется в памяти своими инициативами и достижениями.

«Светлая память Людмиле Михайловне», - заключил Андрей Воробьев.

Людмила Алексеева скончалась в Москве на 92-м году жизни. Она ушла из жизни после продолжительной болезни в палате московской городской клинической больницы №15.

Алексеева – российский общественный деятель, участница правозащитного движения в СССР и постсоветской России, одна из основателей (в 1976 году) Московской Хельсинкской группы (МХГ), с 1996 года председатель МХГ. В 2002–2012 годах – член комиссии по правам человека при президенте РФ (впоследствии преобразован в совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека).