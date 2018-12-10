РИАМО - 10 дек. Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в краже денег на телефона на 500 тысяч рублей, мужчина обокрал свою знакомую в ходе совместного распития спиртных напитков, выяснилось, что подозреваемый находился в федеральном розыске, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник в ходе распития спиртных напитков в квартире своей знакомой похитил у нее денежные средства и мобильный телефон. Сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

Подозреваемый – ранее судимый 40-летний мужчина – задержан по месту временного проживания в Зеленограде.

«Установлено, что правонарушитель находится в федеральном розыске за совершение разбойного нападения и кражи на территории Солнечногорского района. При проведении обыска по месту жительства задержанного обнаружен и изъят похищенный мобильный телефон», – добавила Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Он заключен под стражу.