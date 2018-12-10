РИАМО - 10 дек. Московский аэропорт «Домодедово» работает штатно в снегопад, для уборки взлетно-посадочных полос зимой подготовили более 60 единиц техники, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы аэропорта.

«Видимость в районе достаточна для своевременного прилета и вылета рейсов - свыше 3 тысячи метров. Отмен и задержек рейсов по погодным условиям нет. К началу зимнего сезона аэропорт подготовил более 60 единиц спецтехники: снегоуборочные машины, снегоочистители, автогрейдеры для удаления снежного наката, технику для распределения химреагентов и другие машины», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что вся техника оборудована датчиками системы позиционирования на базе спутниковых систем. В аэропорту обеспечен запас арктического дизельного топлива, которое рассчитано на эксплуатацию при температуре до минус 54 градусов по Цельсию.

«Для обеспечения безопасности полетов каждое воздушное судно проходит противообледенительную обработку, с помощью спецтехники производится расчистка рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос. В связи с этим возможны незначительные технические задержки до 20 минут», - уточнил собеседник агентства.

В Московском регионе в понедельник ожидаются облачная погода и снег, температура воздуха составит от минус 4 до плюс 1 градуса. Высока вероятность локальных туманов, видимость ухудшится до 500 метров.