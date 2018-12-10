РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 10 дек. Юные спортсменки из подмосковного Дзержинского завоевали призовые места на первенстве по художественной гимнастике в Мытищах, сообщается в Instagram-аккаунте спортшколы «Орбита».

Соревнования прошли в минувшие выходные.

«В Мытищах прошло открытое первенство городского округа. Гимнастки из Дзержинского заняли призовые места», – говорится в сообщении.

Спортсменки 2008 года рождения Екатерина Григорьева и 2005 года рождения Олеся Белова получили золотые медали. Мария Чижова 2010 года рождения, Юлия Викулова 2008 года рождения, Ксения Кузнецова и Анастасия Белобородая 2006 года рождения завоевали серебро. Бронзовая медаль досталась Ксении Етумян 2009 года рождения.