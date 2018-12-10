РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. В подмосковном Подольске на автотрассе А-107 в понедельник утром образовалась трехкилометровая пробка, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 10:28 в понедельник на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной более трех километров. Движение затруднено от СНТ «Березки-1» до поворота на деревню Малое Толбино. Средняя скорость движения – 30 километров в час.

Также пробка образовалась в центре Подольска: от поворота с улицы Павлика Морозова на проспект Ленина до поворота на улицу Подольских курсантов с Большой Серпуховской улицы. Помимо этого, движение затруднено на улицах Кирова, Клемента Готвальда, Стекольникова и других.