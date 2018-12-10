РИАМО - 10 дек. Похолодание до минус 8 градусов может прийти в Москву после недельной оттепели в ночь на пятницу, 14 декабря, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«По прогнозу до четверга днем в Москве околонулевые температуры от минус 1 до плюс 1, в центре города до плюс 2. Ночью на вторник, на среду ожидается также от минус 1 до плюс 1. Осадки прошли основные вчера и позавчера, снегопадов не ожидается. Возможны условия для гололедицы. В ночь на пятницу температура может опуститься до минус 1, минус 8 градусов; в пятницу днем прогнозируется минус 1, минус 6 градусов», - сказал Цыганков.

Он добавил, что атмосферное давление в столице немного упало, но является вполне нормальным для Москвы - 740-745 миллиметров ртутного столба.

«С 5 декабря температура воздуха в Москве сохраняет уровень выше нормы, вчера все сутки превышала среднегодовые значения на 1,1 градуса. На утро понедельника в Москве 0,8 градуса», - заключил синоптик.