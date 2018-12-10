РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 дек. Роскомнадзор подвел итоги проверки качества сотовой связи в Одинцове, Истре и Красногорске, больше всего неуспешных попыток соединения обнаружили в сети «ВымпелКом», сообщается на сайте надзорного ведомства.

В октябре-ноябре радиочастотная служба проверила качество голосового соединения, скорость передачи SMS-сообщений и скорость приема и передачи данных через сети сотовых операторов «большой четверки» в Одинцове, Истре и Красногорске. Измерения проводили на территориях с высокой плотностью концентрации абонентов.

«Согласно результатам измерений, доля неуспешных попыток установления голосового соединения у ПАО «МегаФон», ПАО «МТС» и ООО «Т2 Мобайл» не превышает 2 %, тогда как у ПАО «ВымпелКом» – 13,9 %», – говорится в сообщении.

При оказании услуги по отправке SMS-сообщений у операторов «большой четверки» зафиксированы примерно схожие результаты.

«Так, доля недоставленных SMS-сообщений у операторов «большой четверки» не превышает 0,4 %. Однако больше всего времени на доставку сообщения требуется ООО «Т2 Мобайл» (среднее время доставки 9,6 секунды)», – отмечается в сообщении.

Результаты оценки среднего значения скорости передачи данных к абоненту показали: наибольшая скорость зафиксирована в сетях ПАО «МТС» – 12,1 Мбит в секунду, тогда как у ООО «Т2 Мобайл» – 11,2 Мбит в секунду, у ПАО «ВымпелКом» – около 7 Мбит в секунду, у ПАО «МегаФон» – около 10 Мбит в секунду.

Ранее Роскомнадзор оценил качество услуг сотовых операторов «большой четверки» в семи городах Подмосковья: Подольске, Серпухове, Домодедове, Чехове, Солнечногорске, Клину и Дмитрове. Оценка качества услуг мобильной связи проводится в соответствии с методикой оценки качества услуг подвижной радиотелефонной связи, утвержденной министром связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Результаты контроля качества различных видов связи опубликованы на специализированном портале: качествосвязи.рф.