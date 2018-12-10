РИАМО - 10 дек. В Москве продолжаются работы по восстановлению металлических барьерных ограждений, поврежденных в результате ДТП, всего в 2018 году подано 116 исковых заявлений к виновникам ДТП на общую сумму свыше 10 миллионов рублей, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы комплекса городского хозяйства столицы.

По его словам, взыскание ущерба за поврежденные элементы дорожной инфраструктуры города осуществляется с виновной стороны через страховые компании в рамках действующего законодательства. Такая практика была введена в 2014 году. Ранее Москва тратила исключительно бюджетные средства на восстановление поврежденных МБО.

«Ремонт поврежденных межбарьерных ограждений (МБО), установленных для недопущения выезда транспорта на встречные полосы, выполняется, в том числе, за счет виновников ДТП. Всего с 2014 года в судебном порядке было взыскано более 23,4 миллиона рублей, причем только в 2018 году подано 116 исковых заявлений на общую сумму свыше 10 миллионов рублей», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ремонт поврежденных в результате ДТП ограждений ведется круглый год на основании оперативной информации: от управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве, объединений административно-технических инспекций города и по результатам ежедневного мониторинга объектов дорожного хозяйства специалистами ГБУ «Автомобильные дороги».

«Оперативный ремонт межбарьерных ограждений на улично-дорожной сети позволяет сохранить высокую удерживающую способность конструкций, тем самым предотвратить тяжелые последствия ДТП и повысить безопасность дорожного движения», - заключил сотрудник пресс-службы.