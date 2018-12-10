РИАМО - 10 дек. Ограниченную партию электронных транспортных карт «Тройка» с дизайном программы лояльности «Город» выпустили в Московском метрополитене, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичной подземки.

«Лимитированные карты выпустили в количестве 100 тысяч экземпляров, приобрести их можно будет в кассах всех станций метро. Дизайн карты напомнит, что пользоваться картой «Тройка» не только удобно, но и выгодно. Благодаря программе лояльности покупки у партнеров превращаются в бонусы, которыми потом можно оплатить проезд в общественном транспорте», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что программа лояльности «Город» для владельцев карты «Тройка» заработала 25 июня. С ее помощью москвичи могут пользоваться бонусами и скидками от магазинов, аптек, ресторанов, химчисток, частных клиник, салонов красоты, кинотеатров и других партнеров программы, а также совершать бесплатные поездки в общественном транспорте. При пополнении билета «Кошелек» на сумму от 250 рублей участники программы получают 3% от суммы пополнения.

«Сейчас 56 пассажиров метро ездят бесплатно, потому что накопили баллы по системе лояльности», – сообщил ранее журналистам первый замначальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Зарегистрироваться в программе можно на сайте или в мобильном приложении «Город». Полгода работы программы лояльности карты «Тройка» принесли 100 тысяч регистраций.