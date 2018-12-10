РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. В подмосковном Подольске уборка от снега ведется на территории всего городского округа, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Работы по уборке снега ведутся на территории всего городского округа Подольск (10 декабря - ред.)», – говорится в сообщении.

Жителям рекомендуют учитывать погодные условия при использовании личного автотранспорта.