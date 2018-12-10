РИАМО - 10 дек. В период с 2013 по 2018 год в Московской области построили и ввели в эксплуатацию 168 медицинских учреждений, только в текущем году в регионе построено 65 новых объектов здравоохранения, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса региона.

«В 2019 году за счет бюджетных и внебюджетных источников планируем ввести в эксплуатацию 34 медучреждения», – подчеркнул министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

В их числе 27 фельдшерско-акушерских пунктов, три поликлиники, два стационара.

Вместе с тем, Тагиев обозначил, что на сегодняшний день осуществляется масштабная работа по проектированию будущих объектов здравоохранения, которые будут вводиться в 2019–2023 годы.

Доступность высокотехнологичных объектов здравоохранения имеет решающее значение для качества жизни населения.

Одним из инструментов для достижения поставленных целей является созданный на площадке областного Минстроя проектного офиса – Центр бюджетного строительства, который объединил в себе 16 органов исполнительной власти и учреждений, задействованных в принятии управленческих решений при проектировании, планировании, строительстве и вводе объектов в эксплуатацию.

Основной задачей данного центра является сопровождение реализации социальных объектов на всех этапах.