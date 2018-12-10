РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. Полицейские призвали все управляющие и транспортные компании сообщать в полицию о своих работниках, прибывших с Северного Кавказа и дальнего Зарубежья, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник в администрации городского округа Люберцы прошло оперативное совещание.

«Отделы УВД Люберец проводят подготовительные мероприятия к новогодним праздникам. Просим все транспортные и управляющие компании сообщать о всех прибывших с Северного Кавказа и дальнего Зарубежья с целью исключения фактов совершения ими противоправных деяний и фактов экстремизма», – сказал заместитель начальника МУ МВД России «Люберецкое» Сергей Разгуляев.

Он добавил, что за минувшую неделю, с 3 по 10 декабря, в управление полиции поступило 1480 обращений. Из них по поводу происшествий – 226, связанных с преступлениями – 45, раскрыто по горячим следам – 36. Также за неделю зарегистрировано 152 ДТП, восемь из них с пострадавшими.