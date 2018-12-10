РИАМО - 10 дек. На востоке столицы на Большой Семеновской улице возводят многофункциональный комплекс с точками торговли, питания, банками, площадь строящегося объекта планируют увеличить, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Шестого декабря градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, провела заседание, в ходе которого было принято решение внести изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы в отношении территории по адресу: Большая Семеновская улица, владение 20, строение 1/2 (ВАО).

«Площадь строящегося многофункционального комплекса на Большой Семеновской улице может быть увеличена», – говорится в сообщении.

Здесь разместятся объекты торговли, общепита, банков и бытовых служб. По внесению изменений в ПЗЗ будут проведены публичные слушания.

«В данный момент на участке площадью 0,15 гектара уже ведется строительство многофункционального комплекса. В случае получения положительного заключения по итогам слушаний наземная площадь объекта составит порядка 7 тысяч квадратных метров, высота здания не превысит 28 метров», – заключается в сообщении.