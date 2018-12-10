РИАМО - 10 дек. Директор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Галина Новичкова считает, что высказывания москвички о «заразности рака» могут нанести онкобольным детям серьезную психологическую травму, сообщает РИА Новости.

Ранее москвичка требовала запретить сдавать квартиру в жилом доме семьям с детьми, болеющим раком. По ее словам, в подъезде, где она проживает, не должно быть онкодиспансера, раковой больницы, в связи с чем она начала сбор подписей. Женщина назвала рак «заразным инфекционным заболеванием». Онкобольные дети проходили лечение в центре имени Рогачева и снимали квартиру в ее подъезде.

«Такая позиция – это иллюстрация абсолютной безграмотности. И к сожалению, мы сталкиваемся с подобным не в первый раз. Говоря о том, что заболевание инфекционное, эта инициативная группа ведет себя безграмотно. Наносится непоправимая психологическая травма ребенку и его семье», – сказала Новичкова.

По ее словам, рак появляется тогда, когда в здоровой клетке происходит спонтанная генетическая поломка и клетка начинает активно делиться. Природа таких поломок неизвестна.

«Как правило, собственный иммунитет их распознает и уничтожает. Но бывает, что они выходят из-под контроля иммунной системы, и тогда из этих клеток развивается тот или иной вид рака», – уточнила Новичкова.

При этом, как добавляется в сообщении, достоверно известно, что рак не могут вызвать инфекции, в том числе вирусные. Дети носят маски, так как после тяжелой терапии, интенсивной химиотерапии их иммунитет ослабевает. При этом дети абсолютно не опасны, наоборот, окружающие опасны для них. Как уточняет Новичкова, любая банальная инфекция может оказаться для них смертельной.

«Когда мы говорим о лечении онкобольного, то подразумеваем длительный период – от полугода и дольше. <…> Лечение проходит в несколько этапов: в стационаре и амбулаторно. Интенсивный этап лечения – пересадка костного мозга, операции, высокодозная химиотерапия – всегда стационар. Амбулаторно больные получают необходимые исследования и менее интенсивную терапию», – рассказала эксперт.

В период амбулаторного лечения пациенты должны находиться вблизи клиник, поэтому они снимают жилье в близлежащих районах.

Найдено универсальное средство против рака>>