РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. В подмосковных Люберцах мини-футбольный клуб «Спартак» в матче 10-го тура Высшей лиги обыграл нижегородский «Оргхим» со счетом 5:3, сообщается на сайте клуба.

Игра прошла 9 декабря во Дворце спорта «Триумф».

«В рамках 10-го тура Высшей лиги мини-футбольный клуб «Спартак» в невероятном по накалу страстей матче переиграл «Оргхим» со счетом 5:3. Трибуны Дворца спорта «Триумф» были забиты под завязку. В общей сложности игру посетили порядка 2 тысяч человек – абсолютный рекорд Высшей лиги», – говорится в сообщении.

Первым забил игрок из команды «Оргхим», гол засчитали на четвертой минуте матча. На девятой минуте «Спартак» сравнял счет. К середине второго тайма футболисты «Спартака» стали активно забивать и решили исход встречи.

МФК «Спартак» организовал для болельщиков обширную развлекательную программу. В частности, для них выступил певец ST.