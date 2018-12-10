РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. В трех многоквартирных домах Подольска 13 декабря временно отключат электроэнергию из-за плановых работ, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Сообщаем, что 13 декабря с 9:30 до 13:00 не будет подаваться электроэнергия на жилые дома по следующим адресам: улица Художественный проезд, дома №№12 и 14; улица Быковская, дом №13», – говорится в сообщении.

Отключение произойдет из-за плановых работ.