РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. Организацию в подмосковном Подольске привлекли к административной ответственности за размещение отходов производства на сельхозземле и неисполнение предписаний Россельхознадзора, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В октябре текущего года Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям была проведена проверка исполнения требований ранее выданного предписания собственнику земельного участка сельскохозяйственного назначения в Подольске ООО «Мехмастерские». В результате было выявлено, что предписание так и не было выполнено.

«В частности, организация не провела комплекс агротехнических мероприятий по восстановлению нарушенных земель, нарушенную часть участка не освободила от отходов производства и потребления, а также навалов строительного происхождения», – говорится в сообщении.

В отношении ООО «Мехмастерские» был составлен протокол об административном правонарушении, и материалы дела были направлены в мировой суд по подведомственности для принятия решения. Решением мирового суда данная компания была привлечена к административной ответственности.

Компанию привлекли к ответственности в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей.