РИАМО - 10 дек. Агентство по страхованию вкладов откроет в Москве офис продаж активов рухнувших банков, специалисты агентства окажут все необходимые консультации физическим и юридическим лицам, пишет в понедельник «Ведомости».

«В понедельник, 10 декабря, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) открывает в Москве офис продаж активов рухнувших банков, перешедших под управление агентства после отзыва у них лицензий», – говорится в статье.

Как уточняется в материале, здесь потенциальные покупатели смогут узнать о ходе торгов и состоянии выставленных на продажу активов. Сотрудники офисов будут консультировать как физических, так и юридических лиц. Специалисты помогут с поиском нужных лотов, объяснят порядок торгов, подготовят дополнительные справки о состоянии активов.

«Имущество рухнувших банков представлено правами требования к заемщикам, средствами на корсчетах в других банках, ценными бумагами, оборудованием, движимым имуществом (например, автомобилями и специализированными бронемашинами), недвижимым имуществом, офисной мебелью и офисной техникой и другим», – заключается в публикации.