РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. Пьяная ссора в подмосковном Подольске закончилась поножовщиной, пострадавшего мужчину госпитализировали, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Восьмого декабря в 16:00 на улице Профсоюзная в Подольске из подъезда одного из домов бригадой скорой помощи с колото-резаным ранением брюшной полости был доставлен и госпитализирован гражданин 1978 года рождения. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление была установлена и доставлена в отделение полиции сожительница пострадавшего 1977 года рождения», – сказал представитель.

Он уточнил, что данное преступление было совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».