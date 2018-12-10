РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. В подмосковном Подольске на Объездной дороге автомобиль такси столкнулся с иномаркой, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

«Я проезжал 9 декабря по Объездной дороге и около 22:00 недалеко от Южного обхода и поворота к автобусной остановке «Лесхоз» увидел сильное ДТП: стояли автомобиль такси и иномарка. Обе машины развернуло, повреждения были приличные. В частности, у иномарки была сильно повреждена передняя часть», – сказал очевидец.

Он добавил, что машину скорой помощи на месте аварии не видел.