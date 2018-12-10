РИАМО - 10 дек. На Чукотке получают самую высокую пенсию в РФ, ее средний размер в этом регионе на 1 июля – 25 тысяч 173 рубля, самую низкую – в Кабардино-Балкарии, Дагестане, Калмыкии, пишет в понедельник «Российская газета».

«Самую высокую пенсию в России платят на Чукотке. Там ее средний размер на 1 июля этого года составлял 25 тысяч 173 рубля. Несколько меньше, чем на Чукотке, пенсии в Ненецком автономном округе – 22 тысячи 50 рублей, Магаданской области – 21 тысяча 508 рублей, Камчатском крае – 21 тысяча 342 рубля, Ямало-Ненецком автономном округе – 21 тысяча 8 рублей», – пишет издание.

Самые низкие пенсии в Кабардино-Балкарии (в среднем 11 тысяч 413 рублей), Калмыкии (12 тысяч 137 рублей), Дагестане (11 тысяч 653 рубля).

При этом средняя зарплата по стране составляла 14 тысяч 144 рубля на 1 июля 2018 года. Ниже этого уровня пенсия в 46 регионах страны.

«Как пояснили <…> в ПФР (Пенсионный фонд России – ред.), на размер пенсии влияют многие факторы, например, продолжительность стажа, размер зарплаты, повышающие коэффициенты, установленные в северных регионах, повышающие коэффициенты, установленные в зависимости от возраста пенсионера и наличия у него на иждивении нетрудоспособных членов семьи», – уточняется в статье.