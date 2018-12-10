РИАМО - 10 дек. В московском кинотеатре «Иллюзион» 11 декабря начнутся показы картин из коллекции Госфильмофонда России, зрителям представят четыре программы: «Советский экран», «Персона: Александр Галич», KIDS и «Советское кино – 68: в предчувствии перемен», сообщается на официальном портале мэра Москвы.

«Одиннадцатого декабря в 20:00 программу «Советский экран» откроет «Виннету – сын Инчу-Чуна», романтический двухсерийный вестерн, снятый на территории Западной Германии в 1960-е годы. Это совместная работа ФРГ и Югославии. В советский прокат картина вышла в 1975 году и сразу стала лидером, собрав в залах 55 миллионов зрителей», – говорится в сообщении.

Кроме того, 15 декабря зрители увидят мультипликационный фильм «Корабль-призрак». Это первое японское аниме, которое показали в СССР. В Советском Союзе мультфильм вышел в 1977 году.

Вход на сеансы бесплатный, необходима предварительная регистрация.

Как добавляется в сообщении, «Иллюзион» подготовил особую ретроспективу к 100-летию со дня рождения известного поэта, драматурга, автора и исполнителя собственных песен Александра Галича. В ней собраны фильмы, над которыми Галич работал в качестве сценариста. 14 декабря в 13:15 покажут биографическую драму «Третья молодость». Это история о танцоре по имени Мариус Петипа.

Фильм Павла Любимова «Бегущая по волнам», снятый по мотивам одноименного романа Александра Грина, можно будет посмотреть 25 декабря – начало в 13:00.