РИАМО - 10 дек. На проспекте Вернадского в Москве неизвестные отказались платить за поездку в такси и напали на водителя, злоумышленников ищет полиция, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Примерно в 05:30 на службу «02» поступило сообщение о мошеннических действиях. Прибывшие сотрудники установили, что таксист вез граждан, те отказались платить. Когда таксист начал делать замечание, те нанесли ему побои и скрылись», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас полицией принимаются все меры к розыску и задержанию неизвестных.