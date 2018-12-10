РИАМО - 10 дек. В Бабушкинском районе столицы неизвестные обстреляли из пневматического оружия семь трамвайных вагонов, причина неизвестна, сообщается в Twitter-аккаунте «Мосгорстранса».

«В районе Бабушкинской в течение часа не ходили трамваи 17-го маршрута. Вместо них работали автобусы. А теперь причина. Предположительно – из пневматики обстреляли семь вагонов», – говорится в сообщении.

В ходе происшествия никто не пострадал.

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