РИАМО - 10 дек. Дорожные службы Подмосковья в усиленном режиме ликвидировали последствия снегопада, пришедшего в регион в воскресенье, так, дороги расчищали более 750 единиц спецтехники, тротуары и пешеходные дорожки убирали свыше 440 дорожных рабочих, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда транспорта основные работы по очистке дорог от снега и обработке песко-соляной смесью проводились с 5 утра. В приоритетном порядке расчищались дороги с высокой интенсивностью движения, маршруты следования общественного транспорта, посадочные площадки и тротуары», – говорится в сообщении.

Как добавляется в сообщении, от снега очищено и обработано реагентами уже более 10 тысяч километров региональных автодорог. Минувшей ночью местами по области выпало до 3 сантиметров снега. Больше всего осадков выпало на юге и востоке Московской области, в том числе в городских округа Домодедово, Ступино, Подольск, Балашиха, Люберцы.

«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать ПДД, соблюдать дистанцию, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям», – заключается в сообщении.