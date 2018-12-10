РИАМО - 10 дек. В районе Калужского шоссе на МКАД произошло столкновение машины скорой помощи и автомобиля Volkswagen, в результате ДТП пострадали три человека, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«В 05:30 на 42-м километре МКАД произошло столкновение двух транспортных средств - машины скорой помощи и Volkswagen. В результате пострадали три человека», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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