РИАМО - 10 дек. Утечка газа произошла в квартире в подмосковной Шатуре, в результате чего пострадали четыре человека, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Московской области.

«9 декабря около 22:00 произошла утечка газа в квартире в Шатуре. В результате случившегося пострадала семья из четырех человек, в том числе двое детей», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что всех пострадавших госпитализировали в городскую больницу Шатуры.

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