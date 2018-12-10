РИАМО - 10 дек. Ночью в центре Москвы произошло столкновение трех автомобилей, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«В 00:40 на улице Подвойского произошло столкновение трех транспортных средств», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал, перекрытия дороги не потребовалось.

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