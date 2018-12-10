РИАМО - 10 дек. В понедельник в столице будут небольшие осадки, в город придет оттепель, высока вероятность локальных туманов, как следствие, ухудшение видимости до 500 метров, сообщается на сайте «Метеовести».

При этом температура в городе будет на 5 градусов выше нормы, а высота сугробов уменьшится до 15 сантиметров.

«Сегодня синоптическая ситуация в Московском регионе обусловится теплым сектором атлантического циклона. Это значит, что в Москву придет оттепель и слякоть с небольшими локальными осадками, высокой вероятностью очаговых туманов и ухудшением видимости до 500 метров при температурном фоне на 5 градусов выше климатической нормы», – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, днем будет облачно, местами небольшие осадки, вечером возможны очаги туманов. Ветер южный 3–8 метров в секунду. Максимальная температура в городе – до плюс двух, по области – до плюс трех. Относительная влажность 90–95%. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 743 миллиметра ртутного столба.