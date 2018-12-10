РИАМО - 10 дек. В Москве стартовала акция «Сертификат на бесплатную настройку смартфона онлайн» для держателей социальной карты москвича, она проходит на сайте городского онлайн-сервиса по обслуживанию и ремонту цифровых устройств «Чудо техники», сообщается на официальном портале мэра города.

«Москва за последние годы сделала огромный шаг в своем развитии. И наша задача сегодня - сделать современную и технологичную городскую среду комфортной и удобной для всех категорий населения. Услуги удаленной поддержки цифровых устройств, безусловно, помогают в этом. Особенно важно, что такая поддержка разрушает цифровой барьер и снимает страх перед новыми технологиями, который свойственен людям старшего поколения», - отмечает руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Акция продлится до 24 декабря. Специалисты «Чуда техники» помогут установить или удалить приложения, создать аккаунты и учетные записи на смартфонах, персонализировать устройства и оптимизировать их работу, а также синхронизировать с компьютером. Кроме того, они проверят уровень износа аккумулятора и дадут консультацию по работе с гаджетом.

«Бесплатная настройка смартфонов онлайн — наш новогодний подарок держателям социальной карты москвича. По карте услугу можно получить с 10 по 24 декабря. Наши инженеры помогут удаленно установить и удалить приложения, а также покажут, как пользоваться новым смартфоном, и настроят его. При этом мы гарантируем полную конфиденциальность персональных данных», - сказал генеральный директор акционерного общества «Электронная Москва» Игорь Сафронов.

Чтобы принять участие в акции, держателям социальных карт москвича необходимо зарегистрироваться на сайте «Чудо техники» либо по телефону: +7 (495) 432-11-00, оставив при этом номер социальной карты (он указан на обороте). Это можно сделать до 24 декабря с 10:00 до 20:00 во все дни, кроме воскресенья. Нужно выбрать удобное время для удаленного подключения, а затем дождаться звонка специалиста в назначенный день.

Услугой можно воспользоваться один раз. Смартфон должен иметь доступ к интернету. Получить подробную информацию об условиях акции можно на сайте.