РИАМО - 10 дек. Московский метрополитен запустил в продажу транспортные карты «Тройка» с дизайном, посвященным природно-ландшафтному парку «Зарядье», сообщается на официальном портале мэра города.

Проездной билет украшают изображения парящего моста, знаменитого собора Василия Блаженного, набережной Москвы-реки, павильонов парка и листка на фоне синего неба, символизирующего «Зарядье».

«Карту «Тройка» с оригинальным дизайном можно приобрести во всех кассах метро. Надеемся, что новая карта, посвященная парку «Зарядье», поможет создать у пассажиров праздничное настроение, для туристов станет памятным сувениром», – сказал сотрудник пресс-службы Московского метрополитена.

«Тройка» с необычным дизайном поступила в продажу 10 декабря. Тираж ограниченной серии составил 10 тысяч экземпляров.

Выпуск тематических карт и билетов уже стал доброй традицией. Такие акции помогают напомнить пассажирам метро о памятных датах, крупных городских событиях, а также порадовать новым дизайном коллекционеров.

Принимать оплату «Тройкой» в «Зарядье» начали с февраля этого года. Обладатели карты могут оплатить посещение мероприятий, экскурсий и выставок, которые проходят здесь ежедневно. На билеты, приобретенные по «Тройке», действует скидка 5%. А с конца 2017 года с помощью многофункциональной карты посетители парка могут оплачивать и подземную парковку.