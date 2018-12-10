РИАМО - 10 дек. С 14 по 20 декабря на фасаде Центрального выставочного зала (ЦВЗ) «Манеж» будут транслировать два красочных цветовых шоу, посвященных празднованию Нового года и Рождества, сообщается на официальном портале мэра города.

«Шоу «Новогодняя Москва» посвящено ожиданию праздника. Зрители увидят снежную пургу и зимний городской пейзаж, вечернюю столицу в огнях иллюминации и нарядную новогоднюю ель, смогут заглянуть в необычный магазин с подарками и стать свидетелями приготовления праздничного стола. В финале звездное ночное небо расцветит яркий фейерверк», - говорится в сообщении.

Представление «Путешествие в Рождество» увлечет зрителей в сказку, а их проводником станет Рождественская звезда. Друг друга сменят образы из детства и символы праздника: винтажный паровоз, конвейер с игрушками, кондитерская с имбирными пряниками. В конце истории все праздничные сюрпризы станут частью большого подарка, а звезда-проводник украсит ель.

В показах используется технология видеомэппинга. У каждого мини-фильма будет свое музыкальное и звуковое сопровождение. Световые проекции будут превращать здание «Манежа» то в комнату, освещенную светом камина, то в гигантский подарок, завернутый в оберточную бумагу, то в веселую карусель.



Зрелищные представления «Путешествие в Рождество» и «Новогодняя Москва» планируют транслировать с 19:00 до 22:00. Шоу на Манежной площади будут проходить в цикличном режиме — одно за другим с техническими перерывами.

Впечатляющие световые или видеомэппинговые шоу на фасадах зданий стали традицией московских праздников. Центральный выставочный зал «Манеж» впервые выступил площадкой для подобных показов в январе 2015 года и с тех пор регулярно используется в этих целях.

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