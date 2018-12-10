РИАМО - 10 дек. Ремонт фасадов бывшего Дома дешевых квартир, который является частью исторического ансамбля дома Братолюбивого общества в Лефортове, завершили в Москве, сообщается на официальном портале мэра города.

«Дом имени А.В. Щегляевой был построен по проекту архитектора Ивана Машкова в псевдорусском (неорусском) стиле. Для него характерно использование элементов древнерусского зодчества и византийской архитектуры. Во время работ поверхность фасадов очистили от грязи, пыли, удалили старый слой штукатурки с боковых и дворового фасадов, а также отслоившуюся краску. Отливы на главном фасаде покрасили, а на дворовом — заменили на новые», - сказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что кроме того, с цоколя убрали советскую облицовочную плитку. На завершающем этапе поверхности покрасили в розовый цвет, а декоративные элементы - в белый.

Главный фасад здания выполнен из выкрашенного в розовый цвет кирпича. Он также украшен декором из белого фигурного, или фасонного, кирпича нестандартной формы и размеров. Например, окна обрамлены треугольными и фигурными сандриками, наборными полуколонками, дыньками (утолщения шарообразной формы на столбах или колоннах) и гирьками. Кроме того, на фасаде есть городчатый пояс — орнамент, в нижней части которого имеются висячие ступенчатые зубцы.

Двухэтажное здание, построенное в 1900-м году, - часть исторического ансамбля домов Братолюбивого общества в Лефортове. Первоначально в него входило шесть домов с бесплатными или дешевыми квартирами для вдов и сирот, которые еще называли вдовьими домами. Они были построены в конце XIX — начале XX века на частные пожертвования общества, основанного княгиней Надеждой Трубецкой в 1860-х годах. Организация, где состояли многие именитые горожане, помогала обеспечивать неимущих или малоимущих москвичей жильем.