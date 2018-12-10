РИАМО - 10 дек. Облачная погода и снег ожидаются в Москве и Подмосковье, температура воздуха составит от минус 4 до плюс 1 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем активные атмосферные фронты, подсыпавшие снегом накануне, сместятся на восток от Московского региона, но погоду по-прежнему будет определять циклон, а точнее его восточная часть. По сведениям Метеобюро Москвы и области, 10 декабря ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 1 до плюс 1 градуса, по области от минус 4 до плюс 1», - говорится в сообщении.

Ветер юго-восточного направления 5-10 метров в секунду. В целом, сохранится неустойчивая погода с повышенной влажностью воздуха и температурой выше климатической нормы. Такая погода может вызвать ухудшение самочувствия у людей, страдающих хроническими бронхитами, сердечной недостаточностью. Могут возникнуть боли различной локализации. Недостаток света отрицательно влияет на настроение, самочувствие и работоспособность.

«Всем, кто страдает повышенной метеочувствительностью, стоит обращать внимание на медицинские прогнозы погоды, они помогут своевременно принять лекарства и снизить острые симптомы ухудшения состояния. 10 декабря возможны отдельные возмущения геомагнитного фона», - отмечают синоптики.