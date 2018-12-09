РИАМО - 9 дек. В столичном районе Кунцево состоялся очередной митинг против реконструкции 47-го и 48-го кварталов, на мероприятие пришли порядка сотни активистов – это один из самых малочисленных протестов за последнее время, сообщает в воскресенье Lenta.ru.

«Организаторы протестов призывают приходить на оппозиционные митинги в Кунцево практически еженедельно, однако на каждый из митингов приходит практически вдвое меньше участников, чем на предыдущий. Основную массу участников митинга составили активисты протестных групп со всех концов Москвы», – говорится в сообщении.

Митинг прошел на западе столицы, на улице Академика Павлова. Протестующие выступают против реконструкции 47-го и 48-го кварталов района.

Как добавляется в сообщении, собравшиеся использовали звукоусиливающую аппаратуру вблизи жилых домов. В праздничные и выходные дни законодательство запрещает это делать.

При этом большинство жителей Кунцева поддерживают программу реконструкции.

«В конце ноября жители района направили мэру Москвы Сергею Собянину петицию с просьбой начать закладку стартового дома по улице Ивана Франко. В рамках договоренностей между жителями, застройщиком и мэрией на время строительства новых, современных домов застройщик компенсирует неудобства — в близлежащих к стройке домах устанавливает шумопоглощающие окна, кондиционеры в квартирах с маленькими детьми», – добавляется в сообщении.

Ранее Верховный суд России подтвердил законность программы реконструкции. У застройщика есть все правовые основания.