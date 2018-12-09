РИАМО - 9 дек. В ноябре на рынке московских новостроек наблюдался высокий спрос, при этом стоимость жилья в новых домах выросла на 1%, в среднем квадратный метр в столичной новостройке стоит 200,7 тысячи рублей, пишет в воскресенье «Коммерсант».

«Ноябрьский рост цен в московских новостройках можно было бы назвать статистическим, так как он измеряется в единицах процентов, если бы не ажиотажный спрос. <…> В старых границах Москвы средняя цена квадратного метра выросла на 1% и составила 200,7 тысячи рублей, посчитали в ЦИАН», – говорится в сообщении.

При этом в некоторых округах цены упали – в Южном и Центральном. В ЮАО – на 3,1%. Как объяснил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов, падение связано с тем, что здесь давали скидки в 10%. В центре столицы снижение составило 0,7% за счет «вымывания» квартир небольшой площади.

Как добавляется в сообщении, при таком росте продаж – за год почти на 50% – застройщики повышают цены, чтобы контролировать объем продаж квартир в соответствии с этапом строительства.

При этом новую Москву по-прежнему оценивают отдельно. По словам Алексея Попова, здесь на протяжении второго полугодия цены растут ежемесячно, так как на это влияет ценообразование в проектах крупнейших застройщиков.

«На 8% выросли цены в проектах А101, на 3% – в «Абсолют» и группе ПИК. В целом по территории к началу декабря средняя цена выросла на 4%, по сравнению с ноябрем, и составила 114,1 тысячи рублей за 1 квадратный метр», – добавляется в сообщении.

В ближнем Подмосковье предложение увеличилось в 1,3 раза. В октябре фиксировали успешные продажи: за месяц они выросли на 26%. В начале декабря квадратный метр в Подмосковье подорожал на 3% – до 94,3 тысячи рублей.

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