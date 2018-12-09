РИАМО - 9 дек. Между гражданами в гостинице на севере-востоке Москвы произошел конфликт, в ходе которого мужчины нанесли друг другу телесные повреждения, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«В 06:30 поступили из медучреждения четыре телефонограммы о получении гражданами телесных повреждений. Впоследствии два гражданина написали друг на друга обоюдные заявления. Мы проводим проверку, в результате которой будет дана правовая оценка действий каждой из сторон», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По его словам, инцидент произошел в одной из гостиниц северо-востока столицы.