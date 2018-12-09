РИАМО - 9 дек. В столице на улице Коптевская мужчина получил ножевое ранение, по данному инциденту проводится проверка, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.
«На службу 02 поступило сообщение, что по адресу: улица Коптевская, дом 26 мужчина получил ножевое ранение. На место выехали сотрудники полиции», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному инциденту проводится проверка.
Раннее некоторые СМИ писали, что в столичном районе Коптево женщина в ходе ссоры ранила мужа ножом в живот.
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