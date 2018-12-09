РИАМО - 9 дек. В столице на улице Коптевская мужчина получил ножевое ранение, по данному инциденту проводится проверка, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«На службу 02 поступило сообщение, что по адресу: улица Коптевская, дом 26 мужчина получил ножевое ранение. На место выехали сотрудники полиции», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному инциденту проводится проверка.

Раннее некоторые СМИ писали, что в столичном районе Коптево женщина в ходе ссоры ранила мужа ножом в живот.