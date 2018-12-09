РИАМО - 9 дек. В Москве с начала декабря выпало 16 миллиметров осадков, что составляет 31% от месячной нормы осадков, снегопад продолжится в городе, к утру 10 декабря на улицах вырастут 19-сантиметровые сугробы, сообщается на сайте «Метеовести».

Интенсивность снегопада в Московском регионе в воскресенье оказалась невелика. По данным на 18:00 в столице на метеостанции ВДНХ выпало 3 миллиметра осадков, в Подмосковье в осадкомеры попало от 1 миллиметра в Дмитрове, Пушкине и Черустях, до 4 миллиметров - в Серпухове и Наро-Фоминске.

«На текущий момент с начала декабря в Москве выпало 16 миллиметров осадков или 31% от месячной нормы», - сообщается в материале.

Синоптики отмечают, что в течение предстоящей ночи снег продолжит идти и прибавит в копилку небесной влаги еще от 2 до 4 миллиметров осадков. При этом высота снежного покрова в столице повысится до 16-19 сантиметров.

Ослабление снегопада до незначительного и слабого ожидается к 9-11 часам утра 10 декабря.